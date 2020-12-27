Названы сроки начала вакцинации российским «Спутником V» в Аргентине

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба президента страны Альберто Фернандеса.

В сообщении указывается, что Фернандес «провел совещание с губернаторами, где он их проинформировал, что в понедельник дозы вакцины «Спутник V» прибудут в каждую провинцию, участники договорились, что утром во вторник начнется процесс вакцинации по всей стране», передает РИА «Новости».

«Идея состоит в том, чтобы к осени (в России это весна) иметь большую часть населения в зоне риска вакцинированной, это моя цель», – приводятся в заявлении слова президента.

В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале.

Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.

Напомним, в России масштабная добровольная вакцинация от COVID-19 стартовала в начале декабря.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.