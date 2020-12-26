Эффективность «Спутник V» у людей старше 60 лет составила более 90%

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала эффективность более 90% у людей старше 60 лет, сообщил производитель препарата.

«Минздрав России одобрил использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе», – говорится в сообщении производителя вакцины в Twitter.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания граждан старше 60 лет.

На прошлой неделе Мурашко анонсировал вакцинацию россиян старше 60 лет

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.