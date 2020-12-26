Минздрав одобрил «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет

Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания граждан старше 60 лет, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Теперь вакцина «Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», – передает слова Мурашко РИА «Новости».

Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность «Спутника V», отметил министр.

На прошлой неделе Мурашко анонсировал вакцинацию россиян старше 60 лет

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.