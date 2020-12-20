Мурашко анонсировал вакцинацию россиян старше 60 лет

Массовая вакцинация от коронавируса среди россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

Сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди граждан людей 60 лет. В Минздраве надеются, что на следующей неделе стартует вакцинация для этой категории граждан, передает ТАСС.

По словам Мурашко, заболеваемость коорнавирусом в России все еще высока, однако кардинального роста инфицированных в последние недели нет.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.