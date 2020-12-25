В Москве появились квадратные светофоры

Светофоры с квадратными секциями, умеющие измерять уровень загрязнения воздуха, появились в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«В пяти местах в Москве появились новые светофоры с квадратными секциями. Хоть сами сигналы на них будут привычной нам круглой формы, эти светофоры могут куда больше, чем их «коллеги». Квадратный светофор позволяет показать водителям любое другое изображение или сигнал, например разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах. Еще на них есть камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе», – говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Отмечается, что расположены необычные светофоры на 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Тестовской, Сергея Макеева, З. и А. Космодемьянских. А также в Зеленограде на Центральном проспект.

Напомним, Москва оказалась на 16 месте в рейтинге мировых столиц с наиболее чистым воздухом. Столицей с самым грязным воздухом сал город Нью-Дели с показателем 98,6 мкм, что почти в четыре раза превышает безопасную для здоровья человека норму.