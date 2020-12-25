На Украине пограничники провели учения по стандартам НАТО

Украинские пограничники комендатуры быстрого реагирования «ШКВАЛ» провели учения по стандартам НАТО. Заключительный этап бригадных тактических учений проходил с 22 по 25 декабря, сообщила государственная погранслужба Украины.

«На первом этапе бойцы пограничной комендатуры обеспечивали охрану тылового района бригады и выполняли задания на рубежах военных заграждений. На втором этапе осуществляли охрану тылового района бригады и обеспечивали прикрытие государственной границы. Завершающим этапом было принятие от бригады ВСУ государственной границы Украины, а также ротно-тактической группы ВСУ в оперативное подчинение», – говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, пограничники продемонстрировали слаженность действий и способность выполнять «возложенные на них задачи по стандартам НАТО». Инструкторы «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина») и Международного центра миротворчества и безопасности оценили пограничное подразделение как «готовое к выполнению задач по назначению».

Ранее на Украине заявили, что республика готова увеличить взносы в операции НАТО.

В начале декабря Минобороны Украины впервые сделало закупку для нужд вооруженных сил страны через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. По данным СМИ, первой закупкой стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.