Частный вертолет совершил жесткую посадку в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 12.40 поступила информация о жесткой посадке частного вертолета в поле западнее села Подгорное Рамонского района», – сообщили ТАСС в ведомстве.

По предварительным данным, пострадали два человека, погибших нет. В настоящее время на место направлены пожарно-спасательные подразделения и медики.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Также уточняется, что посадку совершил вертолет Airbus, который стоял на учете в клубе «Солнечный».

Ранее частный самолет, следовавший рейсом Москва – Калининград, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за неисправности закрылков.