Частный самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Частный самолет, следовавший рейсом Москва – Калининград, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за неисправности закрылков.

«По предварительной информации, после вылета у самолета, следовавшего из Шереметьево в Калининград, не убрались закрылки. Экипаж принял решение вернуться. В 09:42 мск он совершил посадку в аэропорту вылета в штатном режиме», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Пострадавших нет, самолет проверяют технические службы.

Ранее самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма в кабине пилотов.