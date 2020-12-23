Биолог предложила не выписывать почти выздоровевших после «долгого» COVID пациентов

Пациенты, получавшие терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Баранова заявила, что «с положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать», даже если угрозы для жизни уже нет, передает РИА «Новости».

По ее мнению, правильнее смотреть за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.

Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».