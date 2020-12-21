В России оценили опасность британской мутации коронавируса

Новый штамм коронавируса в Великобритании является очередной мутацией, которая имеет нейтральный характер, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать. Это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер, и имеет, прежде всего, эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма», – цитирует РИА «Новости» слова Горелова, сказанные им в эфире канала «Россия 24».

Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены. По его словам, все мутации, а их было порядка 3% в геноме коронавируса, либо не закрепились, либо не имеют значение на распространение инфекции, а самое главное – на утяжеление течения заболевания.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».