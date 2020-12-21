Раде предложили запретить возобновление подачи воды в Крым

В Верховную раду внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым до «возвращения» полуострова в состав Украины, сообщил депутат от украинской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей. Все знают, что в Крыму с каждым днем усиливается «водный кризис» и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины», – написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

По словам украинского депутата, питьевые и бытовые нужды крымчан полностью обеспечиваются за счет собственных водных ресурсов региона «даже в самые засушливые годы». В то же время, как заявил Гончаренко, «подача воды в Крым приведет к дальнейшей милитаризации региона».

Ранее президент Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.

В субботу губернатор Михаил Развожаев заявил, что вода из Кадыковского карьера начала поступать в систему водоснабжения Севастополя, что позволит не вводить в городе ограничения подачи воды населению. До этого Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.