Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма

У российского правительства есть план по восстановлению водоснабжения в Крыму, экономить на этом власти не будут, заявил прeзидент Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции.

По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, и Россия не будет на этом экономить. Глава государства уточнил, что большие запасы пресной воды могут быть под Азовским морем.

«Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Без всяких сомнений, на этом экономить не будет государство, 100%», – сказал Путин.

По его словам, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.

«Это все в планах, долго тянется, к сожалению, да, я понимаю, я это вижу и по Новороссийску, и по Геленджику, и по некоторым другим городам. Но это все в планах есть, и, уверен, будет реализовано», – сказал Путин.

Также президент отметил, что в Крыму проводятся экологические исследования, перенаправляется часть водозабора. «Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет», – сказал Путин.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.

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