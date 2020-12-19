В Севастополь пустили воду из Кадыковского карьера

Вода из Кадыковского карьера начала поступать в систему водоснабжения Севастополя, что позволит не вводить в городе ограничения подачи воды населению, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня мы открываем водозабор от Кадыковского водохранилища для подачи воды в Севастополь. Хочу отметить, эта проблема была решена в самые короткие сроки силами Министерства обороны России. Буквально в начале октября было принято решение, начались строительно-монтажные работы», – приводит ТАСС слова вице-премьера России Марата Хуснуллина, который участвовал в запуске в формате видеоконференции.

Ранее Развожаев сообщал, что подача воды из карьера будет организована на две недели раньше запланированного срока. Это позволит экономить порядка 15 тыс. кубических метров в сутки из Чернореченского водохранилища, и не вводить ограничения в подаче воды населению города.

В свою очередь Хуснуллин подчеркнул, что первый шаг в надежном обеспечении водой Севастополя сделан.

«И в целом все, что мы наметили по плану мероприятий, мы все выполним. Я убежден, что Крым и Севастополь будут обеспечены надежной водой», –отметил вице-премьер.

Напомним, ранее минобороны сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. кубометров воды в сутки в Севастополе. Объект был построен за 68 суток, проложено 10 тыс. метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Черную. Отмечается, что трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит в случае необходимости поливать прилегающие виноградники и подводить воду в соответствующие предприятия.

Ранее прeзидент Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма.

По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.