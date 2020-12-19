Военные передали Севастополю построенный водовод

Минобороны сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. кубометров воды в сутки в Севастополе. Объект был построен за 68 суток, проложено 10 тыс. метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Черную, сообщили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что «проведены испытания линейной части и комплексные испытания объекта, соответствующие документы оформлены», теперь «объект передается в эксплуатацию водоканалу Севастополя», передает ТАСС.

Отмечается, что трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит в случае необходимости поливать прилегающие виноградники и подводить воду в соответствующие предприятия.

«Учитывая геологию района строительства, (...) применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов. Производительность станции – более 600 кубометров в час, что позволяет перекачивать 15 тыс. кубометров воды в сутки», – рассказали в Минобороны.

Указывается также, что станция полностью автоматизирована.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что в данный момент ведется строительство водозабора на реке Бельбек: «В составе объекта – накопительный бассейн емкостью 150 тыс. кубометров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура».

По его словам, работы идут в круглосуточном режиме, строительство объекта завершено более чем на 50%. Вся работа будет завершена 1 марта 2021 года.

«Ввод в эксплуатацию объекта позволит подавать 50 тыс. кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя», – пояснил замминистра.

Напомним, строительство инфраструктуры для водоснабжения Севастополя ведется по поручению президента России Владимира Путина. На ежегодной большой прeсс-кoнференции он пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма.

В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму.