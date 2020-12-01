Названа мощность будущего водопровода в Крыму

Производительность водопровода, который строит Минобороны России в Крыму, составит 50 тыс. кубометров воды в сутки, сообщается в бюллетене по выполнению поручений главы государства по строительству особо значимых объектов.

На реке Бельбек предусмотрено строительство водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями и ковшового водозабора речной воды на 150 тыс. кубических метров. В российском военном ведомстве сообщали, что строительство хотят завершить до весны. В бюллетене указано, что «в него будет поступать основной водяной поток». Вода пройдет «многоступенчатую комплексную очистку» и поступит в «действующий Днепровский водопровод». Указывается, что «производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тыс. кубометров воды в сутки».

Кроме того, водовод в 10,5 км построят, чтобы вода из Кадыковского карьера поступала в Чернореченское водохранилище. Плавучая насосная станция, которую также собираются установить, будет поднимать 20 тыс. кубометров воды в сутки на расчетную высоту в 105 м. Далее вода пойдет по трубам в русло реки Черной. Строительство ведется круглосуточно, привлечено 364 человека и 110 единиц техники, передает ТАСС.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.