Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на водоснабжение в Крыму

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.

«Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера», – сообщила пресс-служба кабмина.

Их строительством займутся подразделения Министерства обороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.

Еще более 870 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.

Отмечается, что дополнительное финансирование позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Ранее российское правительство одобрило выделение средств из резервного фонда для финансовой помощи Крыму.

В начале октября премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит более 5 млрд рублей на решение проблем водоснабжения Крыма. В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности. При этом сам Крым не желает вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.