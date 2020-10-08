На водоснабжение Крыма выделили более 5 млрд рублей

Правительство России выделит более 5 млрд рублей на решение проблем водоснабжения Крыма, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти 5 млрд рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин», – передает ТАСС слова Мишустина.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности.

При этом сам Крым не желает вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениям.

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