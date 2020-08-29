В Крыму отказались вести переговоры с Киевом по поставкам воды

Крым не желает вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, заявил руководитель республиканского парламента Владимир Константинов.

«Пока не будет сменена власть на Украине, пока страна не станет адекватно оценивать все то, что произошло с ней во время государственного переворота в 2014 году, пока не будет признан Крым как сообщество, которое сделало свой исторический выбор и имело право на возвращение на свою родину, – никаких взаимоотношений у нас не должно быть. Это моя принципиальная позиция» – сказал РИА «Новости» Константинов.

Он предположил, что украинская сторона может даже отравить воду для жителей полуострова, чтобы потом заявить, что крымчане отравили себя сами. Политик уверен, что Киев все еще агрессивно настроен к жителям полуострова.

«Поэтому ни о какой воде говорить не стоит. Они нам серную кислоту нальют туда, чтобы мы пили. Поэтому про это забыть надо. Нам нужно, засучив рукава, самим решать проблемы, рассчитывая на свои возможности», – указал он.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев может дать воду в Крым, но только в случае гуманитарной катастрофы, но она будет предназначена только «украинцам, живущим в Крыму», а не военным и предприятиям.

Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство».

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.

В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.