Деньги на водоснабжение Крыма решили выделить из Минэкономразвития и Минобороны

Российское правительство одобрило выделение средств из резервного фонда для финансовой помощи Крыму, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство одобрило выделение средств Минэкономразвития и Минобороны для этих целей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Выделение средств Минэкономразвития предусматривает улучшение водоснабжения в Крыму и Севастополе вследствие проблем, возникших в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, снижением запасов воды в водохранилищах.

Планируется провести мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения: исключить несанкционированное потребление, заменить оборудование, отремонтировать аварийные участки сетей, провести их капитальный ремонт.

Средства Минобороны предполагается направить на бесперебойное и качественное водоснабжение всего полуострова.

В начале октября премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит более 5 млрд рублей на решение проблем водоснабжения Крыма. В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности. При этом сам Крым не желает вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.