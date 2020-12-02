Путин призвал членов ОДКБ к солидарности в вопросе сохранения исторической правды

Президент Владимир Путин заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны действовать солидарно, сохраняя память о победе в Великой Отечественной войне.

«Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН», – заявил он, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о Великой Победе и подвиге народов. «Подвиг наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств-членов нашей организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность», – заключил Путин.

В ноябре Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны. Он напомнил, что месяц назад, опираясь на решения Нюрнбергского трибунала, Солецкий суд России впервые в судопроизводстве страны признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная Горка на Новгородчине, где были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.