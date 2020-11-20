Путин: Преступления нацистов не имеют срока давности

Преступления нацистов не имеют срока давности, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил в обращении к участникам форума «Уроки Нюрнберга», что «такие преступления не имеют срока давности». Видео обращения опубликовано на YouTube.

«Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие «геноцид» и легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году», – отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что «выводы Нюрнберга и сегодня актуальны».

Путин напомнил, что месяц назад, опираясь на решения Нюрнбергского трибунала, Солецкий суд России впервые в судопроизводстве страны признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная Горка на Новгородчине, где были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.

«Долг всего мирового сообщества – стоять на страже решений суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать – это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках», – сказал президент.

Он назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников.

«Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны», – добавил Владимир Путин.

В пятницу, 20 ноября 2020 года, исполняется 75 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии.

Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии.

Профессор политологии Свободного университета Берлина Хельгард Крамер заявила, что работа Нюрнбергского трибунала имеет ценность для всего мира, так как итоги этого процесса сделали невозможным оправдание нацизма и Холокоста.

Между тем Росархив представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор.