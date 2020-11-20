Росархив представил оцифрованные документы из фонда Нюрнбергского трибунала

Росархив представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Документы размещены на портале проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

«Впервые в сети Интернет доступны для просмотра и изучения более 3,5 тыс. листов документов из фонда Нюрнбергского трибунала, находящегося на хранении в Государственном архиве Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Посетители портала могут ознакомиться с вступительными и заключительными речами главных обвинителей от СССР, США, Британии и Франции. Сервис представляет доклады, подготовленные советской стороной обвинения и произнесенные на заседаниях Международного военного трибунала: «Преступления против мира», «Агрессия против СССР», «Принудительный труд и насильственный угон в немецкое рабство». Представлены дела об индивидуальной ответственности на каждого подсудимого, содержащие краткую справку о служебной деятельности, таблицы доказательств, предъявленных обвинением, стороной защиты по конкретным пунктам обвинения.

Также отмечается, что посетители портала также увидят 300 фотодокументов из Российского государственного архива кинофотодокументов известного мастера фотографии, фронтового корреспондента Евгения Халдея, освещавшего ход Нюрнбергского процесса. В их числе – виды Дворца юстиции, где проходили заседания, караулов стран-участников, судебные заседания, портретные изображения членов трибунала, обвинителей, подсудимых, защитников, представителей прессы. Халдею удалось запечатлеть и кулуары Нюрнбергского процесса. Особое внимание он уделил фигуре Геринга и сделал серию его портретов. Халдей стал одним из фотокорреспондентов от СССР, допущенным к съемке казненных преступников.

Раздел «Забвению не подлежит. Злодеяния немецко-фашистских войск и их пособников» дополнен документами архива Службы внешней разведки, Центрального архива Федеральной службы безопасности и Центрального архива Министерства обороны. Здесь, в том числе, хранятся свидетельства о преступлениях нацистов в концлагерях Хелмно, Майданек, Треблинка, Освенцим.