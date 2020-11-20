В Германии назвали имеющий общемировую ценность итог Нюрнбергского трибунала

Работа Нюрнбергского трибунала сделала невозможным оправдание нацизма и Холокоста, заявила профессор политологии Свободного университета Берлина Хельгард Крамер.

Крамер отметила, что в Германии «всегда были незначительные правоэкстремистские группировки, которые пытались оправдать нацистских преступников», также есть те, «кто отвергает Холокост, говорит о том, что его не было», передает РИА «Новости».

«Эти преступления невозможно оправдать, поэтому они просто отвергают их. Поэтому так важно, что доказательства были предоставлены, что есть столько книг и сообщений о нюрнбергских процессах, и они были представлены мировой общественности», – указала эксперт.

По ее словам, значение Нюрнбергского процесса и последовавших за ним судебных разбирательств в отношении нацистов «очень велико, потому что в ходе них были сформулированы общие термины, касающиеся прав человека».

Касаясь ситуации в ноябре 1945 года и отношений между союзниками – СССР, США, Великобританией и Францией – к моменту начала Нюрнбергского процесса, эксперт заявила, что вскоре после этого старта «началось то, что мы называем «холодной войной», однако «тот факт, что процесс состоялся, что немцы не самостоятельно разбирались со своим прошлым, был крайне важен».

По мнению Крамер, все это было бы невозможно без оккупации нацистской Германии войсками союзников.

«Нюрнбергский процесс вывел это разбирательство на международный уровень, что привело к тому, что, по крайней мере с моральной точки зрения, нацисты в полной мере понесли наказание. Это стало отправной точкой для усилий, направленных на борьбу за мир, международного контроля за сохранением мира», – подчеркнула профессор.

Несмотря на то, что «многие экс-нацисты не были осуждены юридически, (...) сам факт проведения (Нюрнбергского процесса), обсуждение преступлений нацизма на уровне мировой общественности – это было крайне важно и является до сих пор основой для международного сотрудничества в отношении стран, в которых нарушаются права граждан», считает она.

По словам профессора Крамер, материалы Нюрнбергского трибунала «играли неоценимую роль» для переосмысления истории нацисткой Германии в 1967–1968 годах, в период так называемых студенческих протестов. Она отметила, что в ФРГ о «немыслимых преступлениях, которые совершались нацистами», не было принято говорить, «преступники утверждали, что они невиновны».

В пятницу, 20 ноября 2020 года исполняется 75 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии.

Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии.

После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД (Службу безопасности, SicherheitsDienst), гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС («отряды охраны», Schutzstaffeln).

В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.

Отметим, что накануне Москва потребовала от Германии объяснения слов немецкого дипломата Маттиаса Сонна о целях СССР в войне: он заявил, что целью освобождения Красной армией Германии от фашизма якобы было «установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления».