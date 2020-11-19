Москва потребовала от Германии объяснений слов немецкого дипломата в Литве о целях СССР в войне

Слова посла Германии в Литве Маттиаса Сонна о целях СССР во Второй мировой войне являются циничной провокацией, Москва ожидает от Берлина объяснений после этого выпада дипломата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова напомнила, что Сонн заявил, будто целью освобождения Красной армией Германии от фашизма было «установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления», передает ТАСС.

«Мы возмущены выступлением немецкого посла. (...) С учетом истории Второй мировой войны и роли Германии, ее народа в самом кровавом конфликте человечества вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе. Еще раз подчеркну: мы рассматриваем это как провокацию, мы ожидаем от германской стороны объяснений и четкого дистанцирования от подобного индивидуального выпада, который, к сожалению, не является единичным случаем», – подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, к сожалению, в последнее время в ФРГ все активнее продвигаются идеи приравнивания Советского Союза к нацистской Германии в контексте причин начала Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

«Делается это совершенно очевидно с какой целью – стремление просто выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма. Такой подход вызывает абсолютно категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентный по степени человеческого самоопределения процесс послевоенного примирения россиян и немцев», – отметила российский дипломат.

Ранее Польша возложила ответственность за начало Второй мировой войны на СССР и Германию. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

При этом накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что только одна Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны.