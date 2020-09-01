Польша возложила ответственность за начало Второй мировой войны на СССР и Германию

Ответственность за начало Второй мировой войны несут нацистская Германия и Советский Союз, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что ее развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова – преступные», – заявил Моравецкий на мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз. В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало войны наравне с нацистской Германией недопустимо.

Накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что только одна Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны. МИД Польши назвал «упрощением» позицию Хайко Мааса.

Газета ВЗГЛЯД позже разбирала, каким образом Польша поспособствовала нападению Гитлера на всю Европу.