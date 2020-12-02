Кремль разрешил регионам самостоятельно объявлять 31 декабря выходным

Решение о том, делать ли 31 декабря выходным, находится на усмотрении региональных властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сказал, что «это решение региональных властей», однако официально 31 декабря в России по-прежнему рабочий день, передает РИА «Новости».

Напомним, депутаты Госдумы отклонили предложенный ЛДПР законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря каждого года выходным днем. На рассмотрение данная инициатива была вынесена еще год назад.

Тем не менее в следующем году в этот день россияне смогут отдохнуть и полноценно подготовиться к торжеству, так как премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Председатель комиссии Общественной палаты по соцполитике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Михаил Киселев пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что 31 декабря – это не про труд, а про поздравления, пожелания и отмечания, поэтому губернаторы могли бы освободить граждан от работы в этот день.