В Общественной палате объяснили призыв сделать 31 декабря выходным

31 декабря – это не про труд, а про поздравления, пожелания и отмечания, поэтому губернаторы могли бы освободить граждан от работы в этот день, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Михаил Киселев, поддерживая призыв главы «Трезвой России» Султана Хамзаева.

Член ОП Султан Хамзаев обратился к российским губернаторам с просьбой объявить 31 декабря выходным днем. Он объяснил, что ежегодный социологический опрос показал, что свыше 85% опрошенных граждан поддерживают данную инициативу.

«Если уже приняли решение, что в следующем году этот день будет выходным, то очевидно, что все с этим согласны. И если с точки зрения логики рассуждать, то и в этом году можно дать людям в этот день отдохнуть и подготовиться к празднику. Думаю, большинство точно это поддержат, потому что 31-го числа все в основном либо поздравляются, либо на этот день берут отпуска, либо готовятся к празднику», – говорит Киселев.

Он также отмечает, что в текущем году губернаторы действительно могли бы освободить граждан от работы в этот день, поскольку на государственном уровне сегодня это сделать невозможно, ведь праздники распределяются заранее.

«Мы все прекрасно знаем, что 31-го числа никто особо грандиозно не работает. 31 декабря – это не про работу. 31-е – это про поздравления, пожелания и отмечания, а не про труд. Конечно, есть предприятия, которые в этот день трудятся, например, коммунальные службы и другие жизнеобеспечивающие предприятия, которым в этот день нельзя дать выходной. А все остальные в этот день поздравляются – это очевидный факт», – заключил Киселев.

В ноябре депутаты Госдумы отклонили предложенный ЛДПР законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря каждого года выходным днем. На рассмотрение данная инициатива была вынесена еще год назад. Тем не менее в следующем году в этот день россияне смогут отдохнуть и полноценно подготовиться к торжеству, поскольку премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.