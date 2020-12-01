Глав регионов России призвали объявить 31 декабря выходным

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев обратился к главам регионов с просьбой лично объявить 31 декабря выходным днем, так как эту инициативу поддерживает более 85% граждан.

Соответствующие письма были отправлены на адреса губернаторов, передает РИА «Новости».

«На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу «31 декабря – выходной день». По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы (...) составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан», – говорится в обращении.

Хамзаев напомнил, что в минувшем году инициативу поддержали более 15 регионов, среди них Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская, Магаданская области.

«31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей – более спокойными и счастливыми. На сегодняшний день инициатива «31 декабря – выходной день» активно обсуждается, и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью», – подчеркнул он.

Ранее Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря.