Российские войска освободили запорожскую Тимошевку

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника и освободили Тимошевку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

Бы нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Коломийцев, Подгавриловки, Дибровы Днепропетровской области, Новорозовки, Вольнянки и Барвиновки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и три бронемашины.

Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Избицкого, Бережного, Великого Бурлука и Томаховки Харьковской области.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Хотени, Никольского и Великая Рыбицы.

Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны рядом с Плескачовкой, Благодатовкаой, Тамаргановкой Харьковской области, Райгородком и Богородичным Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Дружковки, Кондратовки и Семеновки ДНР.

Противник потерял до 215 военнослужащих, танк и две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Завидово-Кудашево, Криворожья, Старорайского, Староварваровки, Шиловки, Малотарановки, Веровки, Белозерского ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска освободили запорожский Омельник.

В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».