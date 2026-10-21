Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
ВСУ применили собак-роботов для доставки взрывчатки
ВСУ начали использовать собак-роботов в зоне спецоперации
Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации беспилотные платформы и собак-роботов для доставки взрывчатых веществ, сообщил Герой России Александр Находкин.
Вооруженные силы Украины применяют собак-роботов и беспилотные платформы для доставки взрывчатки в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС.
«В 2014–2019 гг. боевые действия велись ружье к ружью <…>. Сейчас идет уже война дронов. Противник применяет технологии, причем не свои, а именно технологии Запада, который использует Украину как поле для экспериментов. Сейчас уже есть собаки-роботы, есть роботы, которые доставляют взрывчатые вещества на расстояние вытянутой руки», – рассказал Находкин.
Он добавил, что Россия также задействует передовые технологии. По его оценке, российская армия получила огромный опыт за время спецоперации и сейчас является самой сильной в мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в зону спецоперации поступил детектор дронов «Набат-3». Кроме того, на линии соприкосновения испытали беспилотник «Штурмовик». Также российские военные начали тестировать новейшие дроны с машинным зрением.