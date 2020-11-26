Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

Госдума отклонила предложенный ЛДПР проект закона о выходном дне 31 декабря, который был внесен на рассмотрение еще в ноябре прошлого года.

Законопроект предполагал перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря был выходным, если этот день не является таковым по календарю. Общее число нерабочих праздничных дней в году оставалось бы одинаковым, передает ТАСС.

«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», – считают авторы инициативы.

Отметим, что 31 декабря в 2020 году пока остается рабочим днем. Однако этот день собираются сделать выходным. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году 31 декабря у россиян будет выходной.

Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян (48%) положительно относится к предложению сделать 31 декабря выходным.