На новогоднюю выплату для детей поступило более 100 тыс. заявок на портале госуслуг

За первые два часа на портале госуслуг подано свыше 100 тыс. заявлений на новогоднюю выплату для детей до восьми лет, сообщили в Минцифры.

Выплата будет начислена автоматически – по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет, передает ТАСС данные с портала госуслуг. Еще раз заявление нужно подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт.

Выплату получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. В Минфине сообщали, что выплаты предварительно потребуют 73,5 млрд рублей из резервного фонда правительства и коснутся 14,7 млн детей.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Путин также затрагивал вопрос об уже действующих в России выплатах семьям с детьми.

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