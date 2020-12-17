На детские новогодние выплаты направят 73,5 млрд рублей

Предновогодние выплаты по 5 тыс. рублей коснутся 14,7 млн детей, правительство выделит на них из резервного фонда порядка 73,5 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

В министерстве сообщили, что «на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин анонсировал дополнительную поддержку семей с детьми до восьми лет – единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка», передает РИА «Новости».

«По предварительным расчетам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд рублей. Решение коснется 14,7 млн детей», – говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что в принятом законе о бюджете 2021-2023 годов на выплаты семьям с детьми до семи лет заложено порядка 0,5 трлн рублей ежегодно.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям, однако речь шла о детях до семи лет.

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