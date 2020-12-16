Выявлено особое влияние мандаринов на психику россиян

Мандарины давно стали символом Нового года для многих россиян, такие символы передаются на уровне генетической памяти и имеют особое влияние на человеческую психику, заявила кандидат социологических наук, психоаналитик Людмила Полянова.

«Самое важное для человеческой психики – стабильность. Чем дольше с нами будут елка, шампанское, мандарины, Дед Мороз и пресловутый салат оливье, тем здоровее мы все будем», – приводит ее слова НСН.

Психоаналитик отметила, что мандарины были самым доступным новогодним лакомством в советское время, так как «ничего другого не было». «К празднику привозили фрукты, собранные осенью. Их поставляли в центральные регионы страны, где они не произрастали», – добавила она.

«Запах хвои и мандаринов – это то, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки. Именно в этом заключается ценность символа», – сообщила она.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл секрет выбора мандаринов.