Роспотребнадзор раскрыл секрет выбора мандаринов

При покупке мандаринов нужно выбирать красивые плоды без гнили и пятнышек, а их кожица должна быть ровной, сообщили в Роспотребнадзора.

Каждый плод нужно тщательно осмотреть: фрукт должен быть ароматным, упругим, равномерно окрашенным и без вмятин или повреждений кожуры, передает РИА «Новости». Мандарин не должен быть слишком мягким или твердым, а также сухим. Хвостик с зелеными листьями, как отмечает ведомство, не является показателем свежести. В Роспотребнадзоре также отметили, что чем светлее плод, тем кислее мякоть.

Спелые фрукты, как напомнили в ведомстве, долго не хранятся.

Хранить мандарины нужно в специальном отсеке холодильника при температуре плюс шесть градусов, а их кожицу натереть растительным маслом. Также стоит переложить фрукты из пакета в сетку. Важно не давать им засохнуть.

Кроме того, не следует обрывать листочки на веточках – это поможет сохранить свежесть фруктов. Цедру от цитрусовых нужно выбрасывать, а после тщательно вымыть руки, так как фрукты обрабатывают перед транспортировкой сернистыми соединениями – они вызывают астматический эффект. Бумагу, в которую оборачивают цитрусовые, пропитывают составом против образования гнили и плесени, а тара, в которой хранятся фрукты, может быть обработана антисептиком – он также может попасть и на фрукты. Поэтому в ведомстве рекомендуют перед едой тщательно мыть фрукты теплой водой с мылом.

Ранее врачи рассказали, что без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина в день, фрукт очень полезен, повышает иммунитет, выводит токсины из организма и улучшает настроение.