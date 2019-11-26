Врачи сказали, сколько мандаринов можно съедать в день

Без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина в день, фрукт очень полезен, повышает иммунитет, выводит токсины из организма и улучшает настроение, считают российские врачи.

Врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева заявила, что «средняя суточная доза – четыре мандарина». Эти фрукты «можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», передает РИА «Новости».

Врач отметила, что традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.

С ней согласна и врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, зимой организму человека, как правило, не хватает витаминов, потому употребление фруктов необходимо. Мандарины являются низкокалорийным продуктом, но при этом они богаты витаминами, в том числе витамином С.

Медик подчеркнула, что важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами.

У мандаринов полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки – они содержат флаваноид нобилетин, обладающий мощным противовоспалительным действием, сказала Прунцева.

Врачи сходятся во мнении, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как эти фрукты содержат большое количество клетчатки.

Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 17.00, главное – не употреблять их натощак.

При соблюдении простых рекомендаций мандарины окажут только положительное влияние на здоровье человека – выведут токсины, повысят иммунитет и улучшат настроение, добавила Прунцева.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявляла, что в день безопасно употреблять только два-три мандарина.

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