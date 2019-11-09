Врач-диетолог рассказала о вреде мандаринов

|
9 ноября, суббота | Последнее обновление — 10:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Аэропорт Екатеринбурга эвакуирован после поступившей угрозы
Разделы
Трамп выбрал следующую жертву торговой войны
Высокий рейтинг России оказался занижен
Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана
Макрон должен вывести Францию из НАТО
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
Макрон не ответил на главный вопрос про Россию
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Украина заблудилась на майдане
Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
Обсуждение: 95 комментариев
В чем смысл испытаний на краповый берет
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook