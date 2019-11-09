Врач-диетолог рассказала о вреде мандаринов

Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому и при каких условиях противопоказаны мандарины.

Соломатина указала, что фрукт с осторожностью следует употреблять «тем, у кого есть заболевания ЖКТ, гастрит, повышенная кислотность», передает «Вечерняя Москва».

«И тем более нежелательно есть мандарины на голодный желудок», – добавила диетолог, указав, что среднее безопасное количество мандаринов, которое можно съедать в день, – две-три штуки.

Кроме того, следует отказаться от заваривания корочек мандаринов, так как эти фрукты часто «обрабатывают противогрибковыми средствами, которые могут негативно отразиться на нашем здоровье».

«Также лучше не пить сок, а употреблять весь мандарин целиком, в этом случае сахара не будут оказывать воздействия на поджелудочную, повышать уровень глюкозы – ее сдержит клетчатка, содержащаяся в дольках», – добавила она.

Соломатина указала и на пользу мандаринов: «Они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающих бактерицидное действие; пищевые волокна, выводящие излишки холестерина, благотворно влияющие на работу ЖКТ, и в частности на кишечник».

Особенно полезны эти фрукты «в осенне-зимний период, в сезон вирусных заболеваний». Так, в них «содержится бета-каротин, предшественник витамина А, – чем ярче окраска мандарина, тем больше бета-каротина – который необходим для обновления слизистых».

«Мандарины полезны даже для сердца – там много калия, который укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки жидкости. А в белой пленочке, которую многие выкидывают, содержится антиоксидант», – отметила диетолог.

Ранее диетологи рассказали о вреде йогурта на завтрак.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД