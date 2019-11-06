Диетологи рассказали о вреде йогурта на завтрак

Съеденный на завтрак йогурт приносит организму больше вреда, чем пользы, рассказали опрошенные диетологи.

По словам диетологов, завтрак – это сигнал организму, что пора просыпаться, поэтому он должен содержать белки и углеводы и быть сытным.

«Это могут быть блюда из творога, яйца, также допускается небольшое количество рыбы, мяса или птицы. А для того, чтобы получить еще углеводы, энергию, можно дополнить это салатом, – передает РИА «Новости» слова главного врача клиники Дарьи Русаковой.

Для тех, кто ведет активный образ жизни, врач рекомендует включать в завтрак «крупяной гарнир» из каши посытнее, чтобы чувство сытости долго не уходило. Также физически активные россияне могут себе позволить так называемый английский завтрак из бекона, яичницы-глазуньи, тостов и фасоли в томатном соусе. Но для всех остальных такое утреннее меню не рекомендовано.

А вот что не рекомендуют никому, во всяком случае, как самостоятельное блюдо, так это йогурты, которые, по словам специалистов, быстро «уходят из желудка», и пользы от такого завтрака остается немного.

«Если он через 15–20 минут покинул желудок, а желудок продолжает работать и может даже и ферменты выдавать, и соляную кислоту продолжает выделять на эту еду вдогонку. Это уже не полезная еда, а вредное воздействие. Другое дело, если между приемами пищи, почему бы не съесть этот йогурт», – сказала врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева.

По ее словам, идеально подойдет для завтрака овсяная каша, поскольку она не только насыщает организм на продолжительное время, но и дополнительно защищает желудок, обволакивая его стенки. Также не обошли вниманием и более традиционный завтрак россиян – бутерброд, который, по мнению специалистов, должен быть не с колбасой, а с натуральным мясом и на цельнозерновом хлебе.

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