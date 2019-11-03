Диетолог назвала ухудшающие настроение продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина сказала, от каких продуктов следует отказаться человеку, если у него плохое настроение.

В комментарии «Вечерней Москве» она отметила, что алкоголь и ряд других продуктов сначала приподнимает настрой, а после наступает интоксикация и обезвоживание, а «самочувствие и настроение падают».

Кроме того, по словам Соломатиной, не стоит есть сладкое на голодный желудок. Это приводит к тому, что уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет. «Результат – легкую эйфорию сменят усталость, раздражительность», – пояснила диетолог.

Специалист также предостерегла от желания поесть соленое: сначала это придает бодрости, а после приводит к упадку сил. Речь идет о колбасах, сосисках, беконе и любом другом виде обработанного мяса.

Диетолог советует отказаться от жирного мяса и салатов под майонезом. По ее словам, такие блюда негативно влияют на настроение, так как «желудок «оттянет» для переваривания тяжелой пищи изрядное количество крови», что приводит к усталости и ухудшению настроения.

А вот бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вешенки, напротив, помогут улучшить настроение. Врач посоветовала также есть морковь, темный шоколад, орехи, йогурт и кисломолочные продукты. При этом шоколад, предупреждает специалист, может привести к головной боли.

Помогут перебороть плохое настроение и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, жирная рыба.

«Хороши также финики, сухофрукты и зеленый чай», – подытожила Соломатина.

Ранее испанские диетологи назвали пять популярных продуктов, которые чаще всего провоцируют отравление при неправильном хранении или приготовлении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД