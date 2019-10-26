Названы продукты, которыми легче всего отравиться

Испанские диетологи назвали пять популярных продуктов, которые чаще всего провоцируют отравление при неправильном хранении или приготовлении.

По словам диетолога Марии Мерино, первое место среди продуктов, из-за которых может возникнуть пищевое отравление, занимают яйца, передает РИА «Новости».

Мерино рекомендует всегда хранить их в холодильнике и ни в коем случае не мыть. Диетолог утверждает, что вместе с грязью можно смыть с яйца тонкую защитную пленку, в результате чего бактерии сальмонеллы могут попасть внутрь. Также диетолог советует осторожнее относиться к домашним соусам, приготовленным с использованием яиц: не делать их в большом количестве и съедать в первый же день.

На втором и третьем месте по продуктам, которыми легко отравиться, находятся рыба и морепродукты. Их нужно покупать только в проверенных местах. Срок заморозки этих продуктов должен быть не менее 72 часов.

Кроме того, никогда нельзя есть курицу в сыром виде: из-за сальмонелл и стафилококков это мясо всегда нужно доводить до полной готовности. Это касается также свиного, говяжьего и другого мяса.

Не менее опасными являются овощи и фрукты. Диетолог Мерино рекомендует промывать их всегда, независимо от того, покупаете вы их на рынке или вырастили на собственном огороде.

Ранее диетолог призвала отказаться от употребления белого хлеба с вареньем.