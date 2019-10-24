Диетолог призвала отказаться от употребления белого хлеба с вареньем

Какао не следует заливать молоком, а белый хлеб лучше употреблять без джема или варенья, рассказала врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Вместо горячего молока для приготовления какао лучше использовать горячую воду, так как какао уничтожает полезные свойства молока.

«Какао содержит довольно много щавелевой кислоты, которая блокирует усвоение кальция. Тем самым сводится на нет основная польза от молока. Причем, если для относительно здоровых людей речь идет лишь об уменьшении пользы, то для некоторых больных есть риск заработать обострение заболевания», – рассказала врач «Комсомольской правде».

«Сочетания «какао плюс молоко» нужно избегать пациентам с мочекаменной болезнью, поскольку молочный жир усиливает всасываемость из какао веществ оксалатов – основной причины этого тяжелого заболевания», – добавила она.

Также, по словам эндокринолог-диетолога, абсолютно всем следует отказаться от употребления белого хлеба с вареньем или джемом.

В состав хлеба входит рафинированная пшеничная мука, в которой содержится большое количество быстрых углеводов. При добавлении сладкого варенья или джема в организм попадает двойная порция быстрых углеводов, из-за чего происходит резкий скачек уровня сахара в крови.

Частое употребление быстрых углеводов может спровоцировать развитие сахарного диабета 2 типа, ожирение или воспаление в органах ЖКТ. Эксперт советует заменить хлеб на цельнозерновой, а варенье – на кусочек сыра.

Отруби с молоком Иванникова также отнесла к числу вредных сочетаний продуктов.

«В отрубях содержится фитиновая кислота. Она связывается с кальцием и магнием из молока, формируя нерастворимые соединения. В результате полезные минералы становятся недоступными для организма. Таким образом, с одной стороны, затрудняются процессы переваривания поглощенной пищи. А с другой – мы сами лишаем себя полезных веществ, содержащихся в отрубях и молоке», – сказала она.

По словам врача, блюда из курицы не стоит сочетать с блюдами из печени, так как цинк, содержащейся в курице, и витамин В9, которым богата печень, мешают друг другу усваиваться и затрудняют процесс пищеварения.

Эксперт советует отказаться от употребления пиццы и газированных напитков одновременно.

«Настоятельно не советую так питаться. Подобное сочетание продуктов очень вредно для организма. Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка. Следствием чего является чувство тяжести после еды, вздутие живота», – подчеркнула Иванникова.

Также из-за высокого содержания рафинированных углеводов такое сочетание продуктов усиливает ложное чувство голода, а уровень сахара в крови повышается.

Ранее врач-диетолог рассказала, какие продукты не стоит сочетать с чаем.