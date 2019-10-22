Диетолог рассказала, с чем нежелательно пить чай

В чай не стоит добавлять мед или молоко, так как эти сочетания не приносят никакой пользы, заявила диетолог Елена Соломатина.

«Чай - очень полезный напиток. В своем составе он содержит антиоксиданты, которые предотвращают старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют образованию некоторых видов опухолей и оказывают благотворное влияние на зрение. Это касается как зеленого, так и черного чая», — рассказала врач «Вечерней Москве» .

Заваривать, по словам эксперта, лучше всего листья с верхушек чайного куста, так как в таком случае напиток становится более ароматным и полезным. Весь продукт, который сохраняется после сбора элитной части, относится ко второму сорту. В чайных пакетиках же содержатся остатки производства и даже пыль. Употреблять такой третьесортный чай можно, однако состав такой упаковки будет неизвестен.

Соломатина призывает смотреть, где был произведен и собран чай. Также лучше, чтобы были видны сами листочки и отсутствовали красители и ароматизаторы.

Диетолог рассказала, что в любой сорт чая можно добавлять лимон или варенье. Однако не все сочетания чая с другими продуктами одинаково полезны, некоторые из них могут навредить.

«Мед не стоит класть в горячий напиток, потому что от высоких температур он теряет свои свойства. Также не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе», - добавила эксперт.

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