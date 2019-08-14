Врачи сказали, сколько можно есть меда

Врачи утверждают, что без вреда для организма можно съедать две столовые ложки меда в первой половине дня, а к самому продукту следует относиться как к обычному лакомству.

Медовый спас отмечается в 2019 году 14 августа, с этого дня пасечники начинают собирать мед.

«Без вреда максимум две столовые ложки. Употреблять его лучше в первой половине дня и при этом вести активный образ жизни», – рассказал РИА «Новости» профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

По его словам, в меде содержатся антиоксиданты, препятствующие окислению клеток, витамины и фруктоза, которые являются источником энергии.

Врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова считает, что польза меда во многом преувеличена, так как чтобы получить пользу от его употребления, продукта нужно съесть очень много, что само по себе не полезно.

Эксперты отмечают, что при выборе меда следует отдать предпочтение меду в сотах, а вот рекомендация пить чай с медом при простуде вряд ли ускорит выздоровление, так как при растворении в горячей воде мед теряет свои полезные свойства.

Противопоказаний для употребления меда не так уже много – это ожирение, так как продукт калорийный, и аллергия на цветы или пчелиный яд, уточнила диетолог.

Буеверов отметил также, что опасным для здоровья является сочетание меда и алкоголя. Медовуха, если употреблять ее в большом количестве, может привести к жировым изменениям печени, которые запускают процессы воспаления, способные привести к циррозу, отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в последний месяц лета московские парки приглашают принять участие в семейных праздниках, посвященных трем августовским спасам – Медовому, Яблочному и Ореховому. Праздничные мероприятия пройдут с 14 по 29 августа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД