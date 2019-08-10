В парках Москвы отметят Медовый, Яблочный и Ореховый спасы

В последний месяц лета московские парки приглашают принять участие в семейных праздниках, посвященных трем августовским спасам – Медовому, Яблочному и Ореховому. Праздничные мероприятия пройдут с 14 по 29 августа.

Гости смогут весело провести время и узнать много нового о православных традициях, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Все мероприятия бесплатные, а материалы для изготовления поделок и угощения предоставят организаторы.

Так, в парке «Покровское-Стрешнево» (5-й Войковский проезд, дом 2а) 14 августа в 11.00 посетителей ждут тематические конкурсы, викторины и мастер-классы, посвященные сбору меда. А в 14.30 экоцентр «Лесная сказка» проведет открытый урок «Пчелиная семья», где можно будет узнать много интересного об иерархии и распределении ролей в улье.

Экоцентр «Скворечник» приглашает отметить Медовый спас за чашкой чая. Гости узнают о полезных свойствах меда, истории бортничества и народных традициях, связанных со сбором меда.

В парке «Ветеран» в Серебряном бору 18 августа в 18.00 состоится праздник «Наливные яблочки», где расскажут интересные факты об истории Яблочного спаса и народных традициях, связанных со сбором урожая яблок.

19 августа в 12.00 в природно-историческом парке «Битцевский лес» гостей будут угощать яблочным компотом. Также в программе – лекция, викторина и квест «Катись, яблочко, по тарелочке, скажи правду». А на творческом мастер-классе можно будет научиться декорированию методом штампа и сделать уникальный сувенир. В этот же день в 14.00 экологическая площадка «Дары леса» в парке «Москворецкий» приглашает на мастер-класс «Яблочко» и викторину «Кладовая природы». А в экоцентре «Лесная сказка» в 14.30 пройдет мастер-класс по определению плодов «Эх, яблочко».

20 августа в 11.00 праздничная интерактивная программа пройдет в вольерном комплексе «Дом лани» в Зеленограде (Никольский проезд, дом 2). Гостей ждут экологический квест и познавательные игры.

25 августа в 12.00 в экоцентре «Царская пасека» организуют семейный праздник «Три спаса на пасеке». Аниматоры встретят гостей и пригласят участвовать в играх, конкурсах и викторинах, а на мастер-классах можно будет сделать сувениры. В этот же день в 15.00 в экошколе «Кусково» состоится медово-яблочное чаепитие. За чашкой чая с медом и свежими яблоками гости обсудят экологические проблемы.

В парке «Покровское-Стрешнево» 29 августа в 11.00 начнется фольклорный праздник «Ореховый спас». В программе – народные танцы, игры, мастер-класс по оригами «Журавлик», а также изготовление поделок из орехов. А в 15.00 экоцентр «Скворечник» приглашает на праздник «Ореховый спас – ждем в гости вас». На чаепитии на свежем воздухе гости узнают много нового о разных видах орехов, а также поучаствуют в увлекательной викторине и лесном квесте «Крепкий орешек».

На портале mos.ru указано, как можно записаться на эти мероприятия.