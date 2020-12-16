Нетаньяху решил первым в Израиле вакцинироваться от коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что вечером субботы, 19 декабря, первым в еврейском государстве будет вакцинирован от нового коронавируса.

«В субботу вечером я буду вакцинирован от коронавируса. Я попросил, чтобы мне сделали прививку первым, с тем чтобы служить примером [для граждан Израиля] и убедить их вакцинироваться», – приводит его слова ТАСС.

Первая партия вакцины от нового коронавируса американской компании Pfizer («Пфайзер») была доставлена в аэропорт Бен Гурион близ Тель-Авива 9 декабря.

В середине ноября президент России Владимир Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».