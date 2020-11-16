Путин обсудил с Нетаньяху поставки российской вакцины в Израиль

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сотрудничество по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.

«В центре внимания находилась тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Проведен обстоятельный обмен мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».