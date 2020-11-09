В Молдавии сообщили о распаде правящего альянса с Соцпартией

Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип подтвердил распад правящего альянса с крупнейшей в парламенте Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) после отзыва представителей проевропейской ДПМ из правительства Иона Кику.

«С декларацией об отзыве наших представителей из правительства коалиция распалась», – сказал Филип в интервью молдавскому представительству «Радио «Свободная Европа», передает ТАСС.

По его словам, после второго тура президентских выборов демократы пригласят политические партии к диалогу для переформатирования правящего большинства. В них могут принять участие ПСРМ (37 мандатов из 101), а также проевропейские Партия действия и солидарности (ПДС;15), ДПМ (13) и «Платформа «Достоинство и правда» (ПДП;11). Он также отметил, что ПСРМ может отказаться от такого диалога при поддержке 14 депутатов из фракции «За Молдову», о формировании которой было объявлено на прошлой неделе.

Напомним, на прошлой неделе в Молдавии состоялись президентские выборы. После обработки 100% протоколов в первом туре победила лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду с результатом 36,16% голосов. Второе место с результатом 32,61% занял действующий глава государства Игорь Додон, а на третьем месте расположился лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, который набрал 16,9% голосов.

Это значит, что Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей. Ранее ЦИК республики признала выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Ко времени закрытия участков ЦИК не зарегистрировала нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России Ренато Усатого.