Действующий глава Молдавии Игорь Додон лидирует на президентских выборах с результатом 35,47% голосов избирателей, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду получает 32,75%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 96% бюллетеней.

«Уже 96% протоколов обработано. Игорь Додон — 35,47%, Майя Санду — 32,75%»,– говорится в сообщении Telegram-канала «Sputnik Молдова».

За ними следуют лидер «Нашей Партии», мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый (более 16%), депутат парламента от партии «Шор» Виолетта Иванов, руководитель «Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, руководитель прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку, представитель Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу и глава Либеральной партии, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября.

К закрытию избирательных участков явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек), превысив необходимый минимум в 33,3% для признания выборов состоявшимися.Ко времени закрытия участков «ЦИК не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования».

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовят для Молдавии «революционный» сценарий. В МИД России заявляли о прямом вмешательстве Германии в дела Молдавии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России.