Нарышкин заявил о подготовке США революции в Молдавии

Соединенные Штаты готовят для Молдавии, где в скором времени пройдут президентские выборы, «революционный» сценарий, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Сейчас мы отчетливо видим, что революционный сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре сего года будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», – цитирует Нарышкина РИА «Новости».

По словам Нарышкина, госдепартамент предписал американскому посольству в Кишиневе настраивать оппозицию на организацию протестов в случае переизбрания президентом Игоря Додона. «Аффилированные с американцами НПО (неправительственные организации – прим. ВЗГЛЯД) и СМИ уже вбрасывают в информационное пространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям. Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить «на сторону народа», – добавил глава СВР.

Также есть сведения о подготовке к въезду в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям», добавил он. Аффилированные с США СМИ вбрасывают фейки о планах властей Молдавии по фальсификации выборов, сказал Нарышкин.

Кроме того, руководитель ведомства отметил, что Соединенные Штаты делают грубые попытки повлиять на ситуацию в Киргизии после выборов. «США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии», – сказал Нарышкин.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Ранее Додон заявил, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.