Нарышкин заявил о подготовке США революции в Молдавии

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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 16:06  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным Илья Питалев/РИА Новости
Противостояние в Нагорном Карабахе, и в целом между армянами и азербайджанцами отличается исключительным накалом взаимной ненависти. Обе стороны готовы на все ради своего понимания истории и этнической правоты. Какие методы используются для того, чтобы десятилетиями создавать образ врага и культивировать исторические страхи среди этих народов? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями: цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...
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Мама не научила больными дома сидеть?

Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...
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Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Нарышкин заявил о подготовке США революции в Молдавии

    20 октября 2020, 15:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты готовят для Молдавии, где в скором времени пройдут президентские выборы, «революционный» сценарий, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    «Сейчас мы отчетливо видим, что революционный сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре сего года будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», – цитирует Нарышкина РИА «Новости».

    По словам Нарышкина, госдепартамент предписал американскому посольству в Кишиневе настраивать оппозицию на организацию протестов в случае переизбрания президентом Игоря Додона. «Аффилированные с американцами НПО (неправительственные организации – прим. ВЗГЛЯД) и СМИ уже вбрасывают в информационное пространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям. Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить «на сторону народа», – добавил глава СВР.

    Также есть сведения о подготовке к въезду в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям», добавил он. Аффилированные с США СМИ вбрасывают фейки о планах властей Молдавии по фальсификации выборов, сказал Нарышкин.

    Кроме того, руководитель ведомства отметил, что Соединенные Штаты делают грубые попытки повлиять на ситуацию в Киргизии после выборов. «США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии», – сказал Нарышкин.

    Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Ранее Додон заявил, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.


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