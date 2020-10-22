Москва заявила о вмешательстве Германии в дела Молдавии

Москва считает прямым вмешательством в дела Молдавии заявление главы минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в поддержку кандидата на молдавских президентских выборов Майи Санду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Хотела бы прокомментировать высказывания председателя ХДС, министра обороны ФРГ по поводу предстоящих президентских выборов в Молдавии. 12 октября в Twitter-аккаунте партии ХДС было опубликовано видеообращение председателя, министра обороны в преддверии выборов в Молдавии. Член правительства ФРГ однозначно высказался в поддержку кандидатуры Санду. Мы рассматриваем эти призывы высокопоставленного официального представителя ФРГ как прямое вмешательство во внутренние дела Молдавии», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что утверждения о связи выборов в пользу Санду и «европейского будущего» Молдавии не могут быть расценены никак иначе, кроме как попытка шантажа молдавских избирателей.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят для Молдавии «революционный» сценарий. Выборы в этой стране запланированы на 1 ноября, зарегистрировано восемь кандидатов, включая действующего лидера Игоря Додона.