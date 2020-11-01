Исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России

В воскресенье в Молдавии проходят президентские выборы. С одной стороны, на кресло главы страны претендует действующий пророссийский лидер страны Додон. С другой – ставленница Запада, экс-премьер Санду. Но результат, как считают политологи, будет зависеть от третьего кандидата на президентский пост - бывшего соратника Додона, который на эти выборы пошел самостоятельно.

Центризбирком Молдавии в пятницу объявил о завершении предвыборной агитации, и о начале периода тишины перед воскресными президентскими выборами. В этот же день лидер оппозиционной «Платформы «Достоинство и правда», кандидат в президенты Андрей Нэстасе объявил набор крепких мужчин. Считается, что активистов мобилизуют, дабы воспрепятствовать нарушениям на участках, открытых для жителей Приднестровья. Но в Кишиневе всерьез опасаются, что прозападная оппозиция готовит нечто подобное массовым беспорядкам 2009 года или даже киевскому Майдану 2014-го.

Политический расклад в Молдавии действительно отчасти напоминает обстановку накануне переворота на соседней Украине: президент, которого обвиняют в пророссийских настроениях против оппозиции, обещающей «путь в Европу». В середине октября глава республики Игорь Додон, который идет на второй президентский срок, высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Ранее президент заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду. Отметим, что именно Санду считается фаворитом прозападной оппозиции и оппонентом Додона.

В Москве также прогнозируют попытку молдавской прозападной оппозиции и ее внешних кураторов устроить очередную цветную революцию на постсоветском пространстве. На прошлой неделе глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил – Соединенные Штаты готовят революционный сценарий во время и после выборов 1 ноября. По данным разведслужбы, Госдепартамент США предписал посольству в Кишиневе поддерживать контакт с оппозицией, настраивая ее на организацию протестов.

Москва обвинила во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не только Соединенные Штаты, но и их европейских союзников. Именно так следует расценивать заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в поддержку кандидатуры Санду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Аффилированные с американцами неправительственные организации и пресса «уже вбрасывают в информационное пространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям», констатировал Нарышкин. С другой стороны, посольство США убеждает молдавских силовиков переходить «на сторону народа», сообщил директор СВР.

Майю Санду открыто поддерживают западные структуры, сказал газете ВЗГЛЯД соратник действующего президента, исполнительный секретарь Партии социалистов, депутат парламента Влад Батрынча.

«Многие из этих игроков засветились на Украине и сейчас активно работают по Беларуси.

Но мы думаем, что сможем удержать ситуацию в мирном русле», – подчеркнул молдавский парламентарий. По мнению собеседника, оппозицию и ее внешних покровителей не устраивает тот курс, который намерен продолжить Додон в случае победы. «Это взвешенная внешняя политика с сохранением нейтрального статуса, – пояснил депутат Батрынча. – Республика обладает и членством в СНГ, и остается ассоциированным членом ЕС, может вести активную торговлю и на Востоке, и на Западе. При этом евразийское пространство традиционно близко нам экономически и культурно».

Похоже, что оппозиция, нацеленная на смену геополитической ориентации Молдовы, действует по плану, прописанному Госдепом, о котором говорил глава СВР России. Как сообщил в пятницу ТАСС, Санду уже обвинила президента Додона в подготовке массовых фальсификаций, и призвала своих сторонников готовиться к протестам. С другой стороны, Генеральный комиссариат полиции в пятницу предупредил оппозицию об ответственности за столкновения и провокации во время голосования – в частности, за попытку блокировать автомобилями подъезды к участкам.

Предполагаемая руководительница кишиневского Майдана апеллирует к руководству Евросоюза. В обращении в Брюссель Санду сообщила, что власти будут подтасовывать результаты на участках которые открываются для молдавских трудовых мигрантов в России и для жителей непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Сразу же после этого заявления глава миссии Евросоюза в Молдавии Петер Михалко и другие европейские чиновники предупредили Додона о необходимости «провести честные выборы» в стране. Что более важно, с аналогичным требованием выступил посол США в Кишиневе Дерек Хоган.

Амбиции Санду подогревает то, что она один раз чуть не завоевала президентское кресло. В 2016 году она проиграла Додону с минимальным отрывом – 52% против 48%.

Исполнительный директор кишиневского Института публичных политик Аркадие Барбарошие предсказывает похожий расклад и на нынешних выборах. «По результатам нашего опроса недельной давности, за Додона проголосовало бы 23% избирателей, за Санду – 20%, за лидера «Нашей партии», бизнесмена и мэра города Бельцы Ренато Усатого – 11%», – сказал Барбарошие газете ВЗГЛЯД.

Именно мэр-бизнесмен Усатый может создать сюрпризы в политическом дерби в Молдавии, и вряд ли кто-то из кандидатов одержит победу в первом туре, полагает директор московского Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, третий участник схватки за власть провел сильную кампанию по принципу «от дома – к дому» под популистскими лозунгами. «Ренато Усатый – это человек, сделавший себя сам. Он не скрывает второе, российское гражданство, – рассказал Мартынов газете ВЗГЛЯД. – Он был соратником Додона в борьбе с прозападными силами. Именно сторонники Усатого в 2016-м обеспечили Додону победу над Санду. Но сегодня этот политик играет сам за себя».

Исполнительный секретарь пропрезидентской Партии социалистов, депутат парламента Батрынча считает иначе. Он уверен, что Усатый играет на стороне прозападных сил. «Вопрос в том, сколько голосов отберут у Додона «спойлеры» на левом фланге – в первую очередь, Усатый, задача которого только в том, чтобы протянуть Санду во второй тур, – подчеркнул депутат. – В то время, как оппоненты Додона поддерживают высокий градус истерики на правом фланге, а баламут Усатый традиционно пугает уличными протестами».

На эту тему

Политолог Барбарошие полагает, что оппозиция все же не решится на революционный сценарий, Майдана в Молдавии не предвидится, и в целом выборы должны пройти без нарушений. Правда, признал аналитик, темным пятном на электоральной карте выглядит Приднестровье. По словам Барбарошие, жителям непризнанной ПМР, которые поучаствуют в молдавских выборах, обещают по 400 рублей. К слову, это неплохая сумма для Приднестровья, где средняя зарплата в этом году – около 20 тыс. рублей, да и для Молдавии, где этот показатель – такой же. Барбарошие предполагает, что материально заинтересованные приднестровцы могут проголосовать за Усатого.

В пропрезидентской партии социалистов, впрочем, рассчитывают не только на убедительную победу Додона, но и на то, что удастся убедить внешние силы не вмешиваться в выборы. «Мы ведем этот диалог и с Западом, и с Востоком, и пытаемся убедить, в том числе США и Евросоюз, что дестабилизация – ошибочный путь, который может привести к крайне негативным последствиям не только в Молдавии, но и в регионе в целом», – предупредил Батрынча.

Российский политолог Мартынов, в свою очередь, допускает, что Запад не запустит сценарий кишиневского майдана на выборах 1 ноября, но может его отложить. Молдавия – сугубо парламентская республика, поэтому вопрос о власти, на самом деле, на воскресных выборах решаться не будет, пояснил политолог. «Неслучайно посол США Хоган уже анонсировал возможность досрочных парламентских выборов, которые «состоятся чуть ли не в феврале», хотя формально они должны пройти лишь через два года, – обратил внимание аналитик. – И вот уже на тех выборах внешние игроки будут определять за Молдавию, как ей жить дальше. Тогда, возможно, и будет организован майдан».