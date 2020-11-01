Исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России

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1 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:06  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Чужая псевдо-война в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это, в конечном итоге, не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...
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Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как разлюбить коммунистических чикатил

Дмитрий Ольшанский, публицист
В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего. Подробности...
Обсуждение: 117 комментариев
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России

    В 2009 году Кишинев уже пережил один Майдан – погромщики захватили тогда резиденцию президента    1 ноября 2020, 10:45
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Николай Васильев,
    Ирина Яровая,
    Андрей Самохин

    В воскресенье в Молдавии проходят президентские выборы. С одной стороны, на кресло главы страны претендует действующий пророссийский лидер страны Додон. С другой – ставленница Запада, экс-премьер Санду. Но результат, как считают политологи, будет зависеть от третьего кандидата на президентский пост - бывшего соратника Додона, который на эти выборы пошел самостоятельно.

    Центризбирком Молдавии в пятницу объявил о завершении предвыборной агитации, и о начале периода тишины перед воскресными президентскими выборами. В этот же день лидер оппозиционной «Платформы «Достоинство и правда», кандидат в президенты Андрей Нэстасе объявил набор крепких мужчин. Считается, что активистов мобилизуют, дабы воспрепятствовать нарушениям на участках, открытых для жителей Приднестровья. Но в Кишиневе всерьез опасаются, что прозападная оппозиция готовит нечто подобное массовым беспорядкам 2009 года или даже киевскому Майдану 2014-го.

    Политический расклад в Молдавии действительно отчасти напоминает обстановку накануне переворота на соседней Украине: президент, которого обвиняют в пророссийских настроениях против оппозиции, обещающей «путь в Европу». В середине октября глава республики Игорь Додон, который идет на второй президентский срок, высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Ранее президент заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду. Отметим, что именно Санду считается фаворитом прозападной оппозиции и оппонентом Додона.

    В Москве также прогнозируют попытку молдавской прозападной оппозиции и ее внешних кураторов устроить очередную цветную революцию на постсоветском пространстве. На прошлой неделе глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил – Соединенные Штаты готовят революционный сценарий во время и после выборов 1 ноября. По данным разведслужбы, Госдепартамент США предписал посольству в Кишиневе поддерживать контакт с оппозицией, настраивая ее на организацию протестов.

    Москва обвинила во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не только Соединенные Штаты, но и их европейских союзников. Именно так следует расценивать заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в поддержку кандидатуры Санду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Аффилированные с американцами неправительственные организации и пресса «уже вбрасывают в информационное пространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям», констатировал Нарышкин. С другой стороны, посольство США убеждает молдавских силовиков переходить «на сторону народа», сообщил директор СВР.

    Майю Санду открыто поддерживают западные структуры, сказал газете ВЗГЛЯД соратник действующего президента, исполнительный секретарь Партии социалистов, депутат парламента Влад Батрынча.

    «Многие из этих игроков засветились на Украине и сейчас активно работают по Беларуси.

    Но мы думаем, что сможем удержать ситуацию в мирном русле», – подчеркнул молдавский парламентарий. По мнению собеседника, оппозицию и ее внешних покровителей не устраивает тот курс, который намерен продолжить Додон в случае победы. «Это взвешенная внешняя политика с сохранением нейтрального статуса, – пояснил депутат Батрынча. – Республика обладает и членством в СНГ, и остается ассоциированным членом ЕС, может вести активную торговлю и на Востоке, и на Западе. При этом евразийское пространство традиционно близко нам экономически и культурно».

    Похоже, что оппозиция, нацеленная на смену геополитической ориентации Молдовы, действует по плану, прописанному Госдепом, о котором говорил глава СВР России. Как сообщил в пятницу ТАСС, Санду уже обвинила президента Додона в подготовке массовых фальсификаций, и призвала своих сторонников готовиться к протестам. С другой стороны, Генеральный комиссариат полиции в пятницу предупредил оппозицию об ответственности за столкновения и провокации во время голосования – в частности, за попытку блокировать автомобилями подъезды к участкам.

    Предполагаемая руководительница кишиневского Майдана апеллирует к руководству Евросоюза. В обращении в Брюссель Санду сообщила, что власти будут подтасовывать результаты на участках которые открываются для молдавских трудовых мигрантов в России и для жителей непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Сразу же после этого заявления глава миссии Евросоюза в Молдавии Петер Михалко и другие европейские чиновники предупредили Додона о необходимости «провести честные выборы» в стране. Что более важно, с аналогичным требованием выступил посол США в Кишиневе Дерек Хоган.

    Амбиции Санду подогревает то, что она один раз чуть не завоевала президентское кресло. В 2016 году она проиграла Додону с минимальным отрывом – 52% против 48%.

    Исполнительный директор кишиневского Института публичных политик Аркадие Барбарошие предсказывает похожий расклад и на нынешних выборах.  «По результатам нашего опроса недельной давности, за Додона проголосовало бы 23% избирателей, за Санду – 20%, за лидера «Нашей партии», бизнесмена и мэра города Бельцы Ренато Усатого – 11%», – сказал Барбарошие газете ВЗГЛЯД.

    Именно мэр-бизнесмен Усатый может создать сюрпризы в политическом дерби в Молдавии, и вряд ли кто-то из кандидатов одержит победу в первом туре, полагает директор московского Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, третий участник схватки за власть провел сильную кампанию по принципу «от дома – к дому» под популистскими лозунгами. «Ренато Усатый – это человек, сделавший себя сам. Он не скрывает второе, российское гражданство, – рассказал Мартынов газете ВЗГЛЯД. – Он был соратником Додона в борьбе с прозападными силами. Именно сторонники Усатого в  2016-м обеспечили Додону победу над Санду. Но сегодня этот политик играет сам за себя».

    Исполнительный секретарь пропрезидентской Партии социалистов, депутат парламента Батрынча считает иначе. Он уверен, что Усатый играет на стороне прозападных сил. «Вопрос в том, сколько голосов отберут у Додона «спойлеры» на левом фланге – в первую очередь, Усатый, задача которого только в том, чтобы протянуть Санду во второй тур, – подчеркнул депутат. – В то время, как оппоненты Додона поддерживают высокий градус истерики на правом фланге, а баламут Усатый традиционно пугает уличными протестами».

    Политолог Барбарошие полагает, что оппозиция все же не решится на революционный сценарий, Майдана в Молдавии не предвидится, и в целом выборы должны пройти без нарушений. Правда, признал аналитик, темным пятном на электоральной карте выглядит Приднестровье. По словам Барбарошие, жителям непризнанной ПМР, которые поучаствуют в молдавских выборах, обещают по 400 рублей. К слову, это неплохая сумма для Приднестровья, где средняя зарплата в этом году – около 20 тыс. рублей, да и для Молдавии, где этот показатель – такой же. Барбарошие предполагает, что материально заинтересованные приднестровцы могут проголосовать за Усатого.

    В пропрезидентской партии социалистов, впрочем, рассчитывают не только на убедительную победу Додона, но и на то, что удастся убедить внешние силы не вмешиваться в выборы. «Мы ведем этот диалог и с Западом, и с Востоком, и пытаемся убедить, в том числе США и Евросоюз, что дестабилизация – ошибочный путь, который может привести к крайне негативным последствиям не только в Молдавии, но и в регионе в целом», – предупредил Батрынча.

    Российский политолог Мартынов, в свою очередь, допускает, что Запад не запустит сценарий кишиневского майдана на выборах 1 ноября, но может его отложить. Молдавия – сугубо парламентская республика, поэтому вопрос о власти, на самом деле, на воскресных выборах решаться не будет, пояснил политолог. «Неслучайно посол США Хоган уже анонсировал возможность досрочных парламентских выборов, которые «состоятся чуть ли не в феврале», хотя формально они должны пройти лишь через два года, – обратил внимание аналитик. – И вот уже на тех выборах внешние игроки будут определять за Молдавию, как ей жить дальше. Тогда, возможно, и будет организован майдан». 


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